Highlights: Bayern Monaco-Kirolbet Baskonia 71-80

visualizzazione | 03:52

Grande vittoria esterna per il Kirolbet Baskonia che passa all'Audi Dome di Monaco di Baviera, centra il secondo successo in fila e resta aggrappata con le unghie al treno che porta ai playoff. Viceversa il Bayern Monaco scivola di nuovo dopo il successo sullo Zenit e incappa nel quinto ko delle ultime sei gare europee per un bilancio complessivo di 8-19.