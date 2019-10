Highlights: Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 78-64

40 visualizzazioni | 03:29

Doccia fredda per l'AX Armani Exchange Milano nell'esordio in Eurolega a Monaco: la squadra di Ettore Messina cade 78-64 in una partita che la vede quasi sempre rincorrere e dimostrare di essere ancora in fase di assemblamento. Luis Scola, che debutta dopo un solo allenamento, è il top-scorer dell'Olimpia con 17 punti.