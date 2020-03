Highlights: AX Armani Exchange Milano-Real Madrid 73-78

29 visualizzazioni | 03:46

Nonostante un +17 toccato nel secondo periodo, l'AX Armani Exchange Milano si vede rimontata e battuta dal Real Madrid in un Forum deserto per l'emergenza legata al coronavirus. All'Olimpia, che incassa la quinta sconfitta consecutiva, non basta il career-high da 21 punti di Riccardo Moraschini.