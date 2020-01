Highlights: AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos OPAP Atene 96-87

3 visualizzazioni | 03:44

L'Olimpia Milano festeggia la terza vittoria casalinga consecutiva superando il Panathinaikos 96-87 e agganciandolo al sesto posto in classifica con un record di 10-8. Sergio Rodriguez segna 22 punti (season-high pareggiato), perfettamente sorretto dagli exploit dalla panchina di Keifer Sykes (17) e Riccardo Moraschini (12), entrambi al massimo in carriera in Eurolega.