Highlights: AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 79-78

L'AX Armani Exchange Milano supera il Bayern Monaco 79-78 in un finale di fuoco dopo aver rimontato dal -20 accusato alla metà del terzo periodo: dopo la schiacciata di Kaleb Tarczewski per il sorpasso, decidono i tiri liberi di Nemanja Nedovic. Milano torna al successo dopo tre ko consecutivi e riporta il record in parità a 11-11.