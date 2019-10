Highlights: ASVEL Villeurbanne-KIROLBET Baskonia 66-63

6 visualizzazioni | 03:57

Dopo 2 k.o. consecutivi, ritorna al successo l’ASVEL Villeurbanne e lo fa con una vittoria in rimonta, frutto di una grande prova di squadra, anche e soprattutto in difesa, nei momenti più caldi. Grandi prove di Tonye Jekiri (16 punti e 11 rimbalzi) e di Ismael Bako (11 punti). Ai baschi non bastano i 17 (con 7 rimbalzi) di Shengelia.