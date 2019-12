Highlights: Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano 89-82

22 visualizzazioni | 03:37

Dopo un ottimo inizio di partita che la vede balzare anche sul +12 alla metà del secondo periodo, l'Olimpia Milano crolla in un terzo quarto scellerato da 32 punti subiti e incassa la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega per mano dell'Asvel Villeurbanne (89-82). Nonostante i rientri di Micov e Gudaitis, la squadra appare ancora una volta fisicamente stanca e fredda emotivamente.