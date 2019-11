Highlights: ASVEL Villeurbanne-Anadolu Efes Istanbul 84-90

1 visualizzazione | 03:27

Terzo successo consecutivo per l'Efes di coach Ataman, sempre e comunque nel segno di Vasilije Micic e Shane Larkin. Per l'ASVEL è il 1° k.o. casalingo in questa edizione dell'EuroLega, ma non mancano i motivi per far ben sperare coach Mitrovic e tutti i tifosi.