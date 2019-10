Highlights: Asvel Villeurbane - Olympiacos Pireo 82-63

6 visualizzazioni | 03:20

Notte da sogno all'Astroballe di Villeurbane dove l'ASVEL travolge l'Olympiacos e conquista un successo a sorpresa al ritorno in Eurolega dopo un decennio. Villeurbane si gode i 16 punti a testa degli "ex italiani" Taylor e Lighty, poi c'è la doppia doppia da 13 con 10 rimbalzi di Jekiri. Per l'Olympiacos 15 punti di Printezis e 10 con altrettanti rimbalzi di Milutinov.