Highlights: ASVEL Villeurbane-Alba Berlino 93-81

Bella vittoria per l'ASVEL Villeurbane che supera l'Alba Berlino e conquista il secondo successo di fila in casa (6-2 all'Astroballe), portandosi così al nono posto a ridosso della zona playoff e dell'Olimpia Milano. Per i tedeschi è invece il quarto stop consecutivo, il secondo in settimana dopo quello in casa all'overtime contro il Bayern Monaco.