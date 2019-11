Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Zenit San Pietroburgo 90-88

1 visualizzazione | 03:41

Terza vittoria di fila e quarto successo consecutivo in casa per l'Anadolu Efes che supera lo Zenit e risale la classifica, portandosi nelle parti alte con un bilancio di 6-2. Brillano i "gemelli" Micic e Larkin, 24 punti senza errori al tiro (7 su 7 dal campo, 7 su 7 ai liberi) e 6 assist per il serbo, 22 punti con 5 assist per l'americano.