Highlights: Anadolu Efes Istanbul-LDLC Asvel Villeurbanne 101-74

4 visualizzazioni | 03:29

L'Anadolu Efes Istanbul (17-3) infila la quinta vittoria consecutiva e si mantiene in vetta alla classifica con due gare di vantaggio sul Real Madrid. Shane Larkin domina con 29 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 6/9 dall'arco per 45 di valutazione. Per l'Asvel (8-12) arriva invece il quarto ko in fila.