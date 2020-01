Highlights: Anadolu Efes Istanbul-AX Armani Exchange Milano 88-68

102 visualizzazioni | 03:37

L'AX Armani Exchange Milano (10-9) apre il trittico di trasferte cadendo a Istanbul contro l'Anadolu Efes (16-3) per la sesta sconfitta esterna in fila in Eurolega. Shane Larkin segna 23 punti con 4 assist, ma è molto efficace anche Chris Singleton (16 punti, 4/5 dall'arco). L'Olimpia ha 11 punti dalla panchina da Arturas Gudaitis e 10 a testa da Kaleb Tarczewski e Michael Roll.