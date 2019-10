Highlights: Anadolu Efes-FC Barcelona 64-74

3 visualizzazioni | 03:20

Anadolu Efes e Barcellona si ritrovano all'esordio in Eurolega nell'immediato remake della serie playoff più avvincente della scorsa stagione, quando i turchi si imposero per 3-2 aprendosi la strada verso la finale poi persa con il CSKA. È però il Barça a prendersi una meritata rivincita espugnando la Sinan Erdem Dome 74-64, giusto risultato per una partita condotta fin dalle battute iniziali.