Highlights: Anadolu Efes-CSKA Mosca 80-81

Bellissima sfida a Istanbul dove il CSKA Mosca supera ancora l'Anadolu Efes nel match che nella passata stagione è valso il titolo di Eurolega 2019. Niente rivincita per i turchi che, capolista in questa regular season, sono costretti ad interrompere la striscia di otto vittorie consecutive e vengono raggiunti in vetta da Real Madrid e Barcellona.