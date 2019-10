Highlights: Alba Berlino - Zenit San Pietroburgo 85-65

6 visualizzazioni | 03:09

La sfida delle debuttanti alla Mercedes-Benz Arena è dell'Alba Berlino che asfalta letteralmente lo Zenit San Pietroburgo. Il finale è 85-65 e l'Alba si gode una serata da sogno, soprattutto al tiro, come indica il 13 su 29 da tre: sono quattro i giocatori in doppia cifra per i berlinesi, con 15 punti di Eriksson (4 bombe) e 16 con 7 rimbalzi e 7 su 7 al tiro del pivot Landry Nnoko.