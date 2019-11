Highlights: Alba Berlino-Zalgiris Kaunas 69-62

visualizzazione | 03:33

L'Alba Berlino festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro partite superando lo Zalgiris Kaunas 69-62, a sua volta invischiato in un periodo buio da cinque ko in fila. Niels Giffey è l'MVP con 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in uscita dalla panchina, mentre allo Zalgiris, fermo a un orrido 2/23 dalla distanza, non servono i 15 di Zach LeDay.