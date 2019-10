Highlights: Alba Berlino-CSKA Mosca 66-82

23 visualizzazioni | 03:31

Il CSKA Mosca vince a Berlino sul campo dell'Alba e resta imbattuto, 4-0, al termine dello scontro tra i due migliori attacchi dell'Eurolega dopo le prime tre giornate (91.3 di media). Soprattutto i russi centrano il quinto successo in altrettante sfide coi tedeschi e Berlino si conferma dolce per il CSKA e per coach Itoudis visto che alla Mercedes Benz Arena ha vinto il titolo nel 2016.