VIDEO - Festa di compleanno per Gigi Datome: 20 punti e vittoria Fenerbahce

Un giorno dopo il 32esimo compleanno, Gigi Datome festeggia come meglio non si poteva: vittoria Fenerbahce sul Khimki e 20 punti realizzati, la sua miglior prestazione stagionale in Eurolega.