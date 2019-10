VIDEO - Dolce debutto per Polonara in Eurolega: il Baskonia vince a Kaunas

Vittoria all'esordio per il Baskonia sul campo dello Zalgiris Kaunas. C'è spazio anche per Achille Polonara che al debutto in Eurolega chiude con 2 punti e 6 rimbalzi in 8'.