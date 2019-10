Delaney e Kuric, due giocolieri per il super Barcellona

32 visualizzazioni | 00:44

Se Nikola Mirotic è il primo terminale offensivo, questo Barcellona non può fare a meno dei cosiddetti "ball handler", chi la palla ce l'ha tra le mani per creare per gli altri e per sè. E non manca lo spettacolo quando a condurre il contropiede sono Malcom Delaney e Kyle Kuric.