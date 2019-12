Bojan Dubljevic MVP della 16a giornata di Eurolega: prestazione monstre e vittoria Valencia

visualizzazione | 00:55

Clamorosa vittoria in rimonta e in overtime di Valencia a Istanbul contro il Fenerbahce. Il protagonista è un clamoroso Bojan Dubljevic che stampa una doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi con 42 di valutazione, numeri roboanti e sostanzialmente unici nella storia del club spagnolo in Eurolega.