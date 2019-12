VIDEO - 39 anni e non sentirli: Scola batte il pressing, alza per la schiacciata di Tarczewski e se la ride

142 visualizzazioni | 00:47

Ha 39 anni ma corre e si diverte come un ragazzino Luis Scola. Il fuoriclasse argentino batte in scioltezza il pressing dell'ASVEL, si fa il campo di corsa e poi alza per la schiacciata di Tarczewski. I due se la ridono di gusto!