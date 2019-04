VIDEO - Win or Go Home: Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milano, stasera ci si gioca tutto

845 visualizzazioni | 01:07

Giovedì 4 aprile alle 19:30, in esclusiva su Eurosport Player, Milano si gioca l'accesso ai playoff di Eurolega nell'ultima gara di regular season, in casa dell'Anadolu Efes: l'Olimpia deve assolutamente vincere e poi avrebbe grandi possibilità di passare il turno (29 dei 32 scenari possibili, considerando tutte le classifiche avulse, sono favorevoli a Milano). Una partita da non perdere!