VIDEO - Will Clyburn è l'MVP della Final Four di Eurolega: è lui il volto del CSKA campione d'Europa

15 visualizzazioni | 01:00

E' Will Clyburn l'MVP della Final Four di Vitoria-Gasteiz e l'uomo copertina del CSKA nuovamente sul trono continentale. L'ala statunitense brilla con 20 punti nella finalissima, come il connazionale Higgins, chiude con 38 di valutazione complessiva e con 7 su 10 da tre considerando anche la semifinale dove si è fatto notare per una terrificante schiacciata in testa a Tavares.