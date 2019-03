VIDEO - Top 10: le migliori giocate della 29a giornata di Eurolega. In vetta il miracolo di Rudy Fernandez

Penultimo turno e sempre grande spettacolo in Eurolega. Sul podio la stoppata di Datome a Mike James, alla 2 la replica di James con l'assist per la bimane tonante di Tarczewski e in vetta l'incredibile buzzer beater di Rudy Fernandez che regala la vittoria al Real Madrid sul Panathinaikos ad Atene.