Top 10: le migliori giocate della 18a giornata di Eurolega. In vetta la magia di Campazzo

10 visualizzazioni | 03:15

Le partite pesano sempre di più ma lo spettacolo non diminuisce, anzi! La Top 5 si apre con la bimane di Nik Melli contro lo Zalgiris, sul podio vanno invece il game winner di Norris Cole per il Buducnost, la stoppata di Tyus del Maccabi a De Colo e alla 1 l'assist sotto le gambe di Campazzo per la schiacciata di Tavares in Real-Olympiacos!