Sette mesi di Devotion in Eurolega! Il film con le immagini più belle di regular season e playoff

visualizzazione | 04:38

Un'annata di spettacolo, sorprese, conferme, grandi giocate, leggende che salutano, campioni che esaltano il pubblico e talenti che sbocciano. Questa è l'Eurolega e questa è "Devotion"! Le migliori immagini di regular season e playoff prima delle Final Four d Vitoria-Gasteiz dal 15 al 17 maggio in diretta, On Demand e in esclusiva su Eurosport ed Eurosport Player.