Sergio Rodriguez è l'anima dell'Olimpia Milano: 14 punti e 6 assist contro il Bayern Monaco

Il debutto in Eurolega di Sergio Rodriguez con la maglia dell'Olimpia Milano si traduce in una prestazione da 14 punti e 6 assist nella sconfitta in Germania contro il Bayern Monaco. Il Chacho gioca un ottimo primo tempo, gestisce bene il quintetto a trazione italiana all'inizio del quarto periodo, ma non basta per strappare la vittoria.