Olympiacos-Panathinaikos è il derby più caldo! In palio la supremazia ad Atene

Un derby non è mai una partita come le altre, soprattutto se si tratta della sfida di Atene tre Olympiacos e Panathinaikos! All'andata a OAKA vinsero i verdi 93-80 ma i Reds sono davanti in classifica, 9-6 di record contro 7-8. Di fronte due coach americani come David Blatt e Rick Pitino. Gara da non perdere venerdì dalle 19:45 in diretta e in esclusiva su Eurosport Player.