VIDEO - Mike James MVP della 1a giornata di Eurolega: 20 punti e 5 assist in 20 minuti

Mike James debutta in grande stile con la sua nuova maglia del CSKA Mosca nella trasferta vittoriosa a Valencia: l'ex-Olimpia Milano realizza 20 punti con 6/6 al tiro e serve 5 assist in soli 19:38 di utilizzo, per un complessivo 28 di valutazione.