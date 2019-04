VIDEO - Magia di Nando De Colo! Assist al volo dietro la testa per Hines

Un solo assist, ma che assist, per Nando De Colo in gara 1 della serie playoff tra CSKA Mosca e Baskonia. Spettacolare il tocco al volo, dietro la testa, per Hines che controlla e segna.