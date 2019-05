VIDEO - Le Final Four stanno arrivando! Fenerbahce, Efes, CSKA e Real Madrid per il trono d'Europa

Venerdì e domenica a Vitoria-Gasteiz, Paesi Baschi, si giocano le Final Four di Eurolega: a contendersi il trono d'Europa il Fenerbahce di Nik Melli (Datome infortunato), il CSKA Mosca di Daniel Hackett, l'Anadolu Efes e il Real Madrid. In palio il trono d'Europa. Tutte le partite sono in esclusiva LIVE e On Demand su Eurosport e Eurosport Player.