VIDEO - La magia va al potere con Facundo Campazzo! Assist tra le gambe per Tavares

227 visualizzazioni | 00:37

Pochi giocatori hanno la capacità di far saltare sulla sedia come Facundo Campazzo! Il playmaker argentino del Real Madrid piazza l'ennesima magia contro l'Olympiacos, un assist tra le gambe per la schiacciata di Tavares.