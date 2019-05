La Giornata Tipo racconta... la Virtus Bologna campione d'europa nel 2001, ultimo successo italiano

9 visualizzazioni | 02:21

Nella puntata speciale di Run'n'Gun dedicata ai playoff e alle Final Four di Eurolega c'è spazio per ricordare l'ultimo trionfo italiano in Europa: la Virtus Bologna superò il Tau Vitoria 3-2 in una mitica serie di finale al meglio delle cinque partite. Era una squadra di grandissimi campioni, con Antoine Rigaudeau, Marko Jaric, Manu Ginobili, Alessandro Frosini e Rashard Griffith.