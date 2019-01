Kostas Papanikolaou MVP della 17esima giornata di Eurolega: firma il successo dell'Olympiacos

visualizzazione | 01:09

22 punti, 6 rimbalzi, 31 di valutazione ma soprattutto le giocate decisive per la vittoria in rimonta dell'Olympiacos contro il Baskonia. I 22 punti sono massimo in carriera e infila 6 triple su 7 tentativi, compresa quella di tabellone a fil di sirena che porta la gara all'overtime. E' il suo primo premio di MVP dal 2013.