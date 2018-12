VIDEO - Johnny O'Bryant MVP della 15a giornata di Eurolega: prestazione monstre per battere Milano

283 visualizzazioni | 01:00

L'Olimpia Milano accarezza il sogno di vincere a Tel Aviv ma alla fine deve arrendersi di fronte ad un Maccabi guidato da un mostruoso Johnny O'Bryant. Per l'ex Hornets e Bucks 32 punti, massimo in casa Maccabi dal 2007, con 44 di valutazione, la cifra più alta degli ultimi 3 anni in Eurolega!