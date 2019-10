Jimmer Fredette sbarca in Eurolega: 11 punti d'autore contro la Stella Rossa

31 visualizzazioni | 01:02

Jimmer Fredette bagna il suo esordio in Eurolega con la maglia del Panathinaikos Atene con una prestazione da 11 punti e un assist nel successo casalingo per 87-82 sulla Stella Rossa. Il prodotto di Brigham Young si è lasciato alle spalle i tentativi di sfondare in NBA per provare a costruirsi una nuova carriera in Europa.