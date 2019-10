Jeff Brooks cancella Landale con una super-stoppata: il Magic Moment della vittoria sullo Zalgiris

315 visualizzazioni | 00:31

Con 14 punti e una prova difensiva ammirevole, Jeff Brooks è l'MVP della prima vittoria stagionale in Eurolega dell'Olimpia Milano, 85-81 sullo Zalgiris Kaunas. Il "Magic Moment" della partita lo elegge come protagonista grazie a questa splendida stoppata in recupero su Landale.