Il Maccabi sbanca Mosca! Ci pensa il baby Zoosman a piegare il CSKA

Yovel Zoosman è l'uomo copertina per il Maccani Tel Aviv che vince a Mosca contro il CSKA per la prima volta dal 2004! 15 punti, massimo in carriera in Eurolega, per la guardia classe 1998 che la scorsa estate ha trascinato Israele al titolo europeo Under 20 ed è stato eletto MVP della manifestazione.