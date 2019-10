Highlights: Stella Rossa MTS Belgrado-Fenerbahçe Beko Istanbul 68-56

16 visualizzazioni | 02:17

La Stella Rossa bagna il ritorno casalingo in Eurolega dopo l'anno di Purgatorio in Eurocup con una grande vittoria sul Fenerbahçe per 68-56 di fronte a quasi 17.000 spettatori. In una partita segnata dalla forza delle difese, spiccano i 13 punti con 6 assist di Lorenzo Brown da una parte e i 19 di Nando De Colo dall'altra.