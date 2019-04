Highlights: Real Madrid-Zalgiris Kaunas 86-93

22 visualizzazioni | 02:06

Capolavoro completato per lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikevicius che vince a Madrid contro il Real per la prima volta dalla stagione 1999-2000, centra il sesto successo di fila e stacca il pass per i playoff, una cosa incredibile fino ad un mese fa (lituani 13esimi l'1 marzo).