Highlights: Real Madrid-Maccabi FOX Tel Aviv 91-79

Il 2019 e il girone di ritorno si aprono alla grande per il Real Madrid che, colpito dal ko in volata nel big match col Fenerbahce a Istanbul, si riscatta superando nettamente il Maccabi Tel Aviv. Il Real Madrid, pur senza Carroll, realizza 11 triple su 22 tentativi e ha sei giocatori in doppia cifra: spicca Ayon con 18 punti, Llull aggiunge 11 punti e 10 assist.