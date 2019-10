Highlights: Real Madrid-Maccabi FOX Tel Aviv 86-85

2 visualizzazioni | 02:07

Con una tripla di Jaycee Carroll a poco più di due secondi dalla sirena, il Real Madrid stende in volata il Maccabi Tel Aviv nel big-match della seconda giornata di Eurolega e resta imbattuto in vetta alla classifica. Jordan Mickey è autore di una prestazione solida con 16 punti e 11 rimbalzi, per il Maccabi non bastano i 22 punti con 4 assist di Scottie Wilbekin.