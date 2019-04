Highlights: Panathinaikos OPAP-Buducnost VOLI 87-67

visualizzazione | 02:10

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Panathinaikos che ad OAKA supera il Buducnost e vola ai playoff dove sfiderà il Real Madrid come successo anche lo scorso anno. Protagonista assoluto Nick Calathes, autore di 11 punti, 11 rimbalzi e 18 assist: prima tripla doppia in carriera e secondo a riuscirci nell'Eurolega moderna dopo Nikola Vujcic (2 volte, nel 2005 e nel 2006).