Highlights: Panathinaikos OPAP-Bayern Monaco 77-67

Immediato riscatto per il Panathinaikos che si mette alle spalle il ko nel derby sul campo dell'Olympiacos superando ad OAKA il Bayern Monaco in uno scontro diretto nella corsa ai playoff. Il Pana chiude con cinque giocatori in doppia cifra: il migliore è Papapetrou, 18 punti con 8 rimbalzi. Per il Bayern si salva il solo Williams, 21 punti.