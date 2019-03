Highlights: Olympiacos-Zalgiris Kaunas 68-72

10 visualizzazioni | 02:06

Miracolo dello Zalgiris Kaunas che centra il quinto successo di fila al Pireo contro l'Olympiacos e torna in corsa per un posto nei playoff! Un ko avrebbe eliminato i lituani che invece la spuntano e agganciano proprio i Reds, Milano e il Maccabi in classifica con un bilancio di 14-15.