Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-Panathinaikos OPAP 84-75

Quarta vittoria consecutiva per il Maccabi Tel Aviv che supera il Panathinaikos (sempre ko in trasferta nella gestione Rick Pitino) e aggancia Milano al nono posto, restando in piena corsa per i playoff. Proprio Caloiaro è il migliore con 20 punti e 11 rimbalzi mentre Wilbekin ne aggiunge 13. Nel Pana i migliori sono Calathes e Lojeski con 14 punti.