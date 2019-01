Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-FC Barcellona Lassa 99-83

20 visualizzazioni | 02:10

Si ferma la corsa del Barcellona che, dopo 5 vittorie di fila in Eurolega (9 successi considerando anche la Liga), cade a Tel Aviv contro il Maccabi, altra formazione in grande forma e reduce da due risultati positivi, l'ultimo sul campo del CSKA Mosca. Il Maccabi ha cinque uomini in doppia cifra - il migliore Black con 16 punti, poi Wilbekin e O'Bryant con 15 - e infila 13 triple.