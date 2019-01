Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-Buducnost VOLI 81-76

6 visualizzazioni | 02:16

Terza vittoria casalinga di fila per il Maccabi Tel Aviv che batte il Buducnost penultimo in classifica e tiene viva la speranza di entrare nella lotta per i playoff. Il Maccabi si gode i 16 punti di Wilbekin mentre al Buducnost non bastano i 25 con 6 assist di Cole, sparito però nella ripresa.